Napoli Inaugurata la Linea 6 della metropolitana | un sogno che diventa realtà

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Un nuovo collegamento metropolitano tra Occidente e Centro: 6 km di arte e innovazione per, 16 luglio 2024 – Dopo oltre 30 anni di attesa, ladiè finalmente pronta a entrare in funzione. Domani, 17 luglio, i napoletani potranno usufruire di un nuovo collegamento metropolitano che unisce l’area occidentalecittà con piazza Municipio, passando per la suggestiva Riviera di Chiaia e il quartiere Chiaia. L’inaugurazione odierna ha visto la partecipazione del sindaco di, Gaetano Manfredi, e del presidenteRegione Campania, Vincenzo De Luca. La6, lunga 6 chilometri, offrirà un tempo di percorrenza di soli 15 minuti. Inizialmente, il servizio sarà attivo dalle ore 7:00 alle 15:30 con cinque treni in circolazione.