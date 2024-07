Mario Cusitore spiazza vacanze insieme a un ex volto di Uomini e Donne | chi è

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 16 luglio 2024) Asi è sempre detto che bisogna andare per trovare l’amore e non l’amicizia. Molto spesso, però, capita proprio il contrario. Ne è un esempio il rapporto nato tra Ida Platano e Gemma Galgani, ma non solo. Sono davvero tanti i legami sorti nella trasmissione tra alcuni protagonisti. Ebbene, ancheha avuto modo di legare con alcun ex protagonisti del talk show. Oltre all’intesa che si è venuta a creare con Ernesto Russo,ha legato anche con un altro esponente del parterre del Trono Over, si tratta di un nome inaspettato, ovvero, Marco Antonio Alessio. L’annuncio diai suoi fan e il legame con Marco Antonio Alessio In queste ore,ha pubblicato un video su Instagram in cui ha voluto rassicurare tutti i suoi fan.