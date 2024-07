Lady Louise Windsor si è presentata a Sandringham con un nuovo amico speciale | Felix da Silva-Camp Cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 16 luglio 2024) Se c’è un membro della royal family britannica particolarmente riservato quello è. È da anni, infatti, che la figlia di Sofia di Edimburgo e del principe Edoardo vive lontano dai riflettori, mostrandosi solo saltuariamente negli eventi ufficiali in veste di appartenente alla casata dei. La giovane, 20 anni compiuti lo scorso novembre, ha fatto una precisa scelta: vivere una vita “normale”. Senza titoli, senza fasti, senza obblighi. E, soprattutto, non priva di sacrifici. Ha fatto il giro del web, ad esempio, la notizia che, nell’ultima estate prima di cominciare l’università,avesse iniziato a lavorare in un negozio di giardinaggio.