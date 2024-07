ITALIA – ARGENTINA | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 luglio 2024) Ci siamo, finalmente la nostra nazionale senior torna in campo per disputare due partite amichevoli contro l’. Sappiamo che gli azzurri hanno condotto un bel percorso in VNL che gli ha permesso di conquistare punti necessari per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo una serie di ritiri e allenamenti, gli azzurri sono pronti per scendere in campo e disputare le ultime 2 partite amichevoli in modo da poter provare la squadra in vista di Parigi 2024 Gli azzurri giocheranno la 1° amichevole a Firenze, presso il PalaWanny e la 2° amichevole a Bologna, presso il PalaDozza. Gli azzurri sono pronti a deliziare sia il pubblico di casa, sia il pubblico che guarderà il match da casa perché proprio in occasione di ciò, Rai Sport ci farà un bellissimo regalo.