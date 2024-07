Il bimbo in affido e il papà-lupo La consulente | gioco suggestivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) È iniziata ieri l’audizione della psicologa Elena Francia, uno dei consulenti tecnici della Procura nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, che conta 17 imputati. In mattinata la specialista ha risposto al pubblico ministero Valentina Salvi sulla complessa vicenda di un bambino: la madre ebbe altri due figli con un nuovo compagno, che per lui fece da padre vero e proprio. Quando il piccolo aveva 4 anni, partì nel 2014 dalla scuola materna la segnalazione di condotte sessualizzate del minore. Fu aperto un fascicolo per abusi su di lui da parte dei genitori, poi archiviato; ed emersero anche un’accusa simile sia a carico di un giovane parente degli affidatari che ospitarono il bambino, sia del figlio che il padre acquisito ebbe da un’altra relazione.