Hannappel Pmi ' la Farnesina aiuta l' Italia a crescere'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Marco, presidente e ad di Philip Morris, ha sottolineato 'il grande impegno che la diplomazia economicana - la, la rete delle Ambasciate e delle Rappresentanze Permanenti - sta mettendo in campo per rimuovere ostacoli e barriere commerciali per i prodottini sui mercati internazionali, anche nel nostro settore'.è intervenuto al B7, l'evento organizzato da Confindustria a margine del G7 sul Commercio che si apre in Calabria, lodando anche il lavoro della diplomaziana 'nel promuovere l'implementazione di investimenti comuni e la creazione di catene globali del valore interconnesse, valorizzando il ruolo delle filierene'. 'Il periodo che stiamo vivendo - ha aggiunto - ha dimostrato una eccezionale resilienza delle grandi economie, nonostante una serie di complessità senza precedenti.