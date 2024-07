Gli autovelox sono utili nessuno scandalo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Ho letto l’articolo del Carlino relativo agliinstallati in Viale Berti Pichat: Fratelli d’Italia grida allonei confronti dell’amministrazione, e non dei bolognesi che non rispettano i limiti di velocità cittadini. Qui parliamo dei 50 Km orari riconosciuti dal codice della strada, non del limite dei 30 km. E si invoca lassismo verso i “peccatori” per soli 10 km orari oltre il limite, e gli altri che sforano oltre i 40, tantocosì pochi Ma come? L’invocazione dei detrattori di Bologna 30 non era quello di “fate rispettare il limite dei 50 in città, non serve altro”? Tiziana Gentili