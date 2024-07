Giovanni Allevi e le melodie di Morricone alla Cava di Roselle

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 luglio 2024) GROSSETO –e ledi Enniodi. Tutto pronto per i due concerti che si svolgeranno il 30 agosto e il 5 settembre nella suggestiva location della Maremma. Si tratta di iniziative organizzate da Ad Arte Spettacoli srl in collaborazione con la cooperativa Uscita di sicurezza, e patrocinate dall’amministrazione comunale per valorizzare il territorio e stimolare il flusso turistico durante il periodo estivo. Il calendario dei concerti prevede il 30 agosto, un viaggio immaginarioscoperta dicon l’Ensemble Simphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. Il 5 settembre arriverà in Maremma il grandecon il suo Piano solo.