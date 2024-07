Fmi conferma stima crescita Italia 2024 a 07% alza 2025 a 09%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (askanews) – Il Fondo monetario internazionalela previsione didello 0,7% su quest’anno per l’, mentre in un aggiornamento di interim del suo Economic Outlook rivede al rialzo di due decimali di punto lasull’espansione del Pil del prossimo anno, ora allo 0,9%. Sull’economia dell’intero pianeta la previsione didi quest’anno è statata al 3,2%, mentre quella delè statata di un decimale di punto al 3,3%. Per l’insieme dell’area euro il Fmi ha invece ritoccato al rialzo di un decimale di punto la previsione di, allo 0,9%, eto quella sulall’1,5%. Per la Germania le previsioni sono invariate a un mesto 0,2% diquest’anno e a un 1,3% il prossimo; per la Francia lasulè statata di 0,2 punti allo 0,9% e quella sultagliata di 0,1 punti all’1,3%.