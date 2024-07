Eros Ramazzoti al concerto dei Coldplay bacia un’altra donna | chi è Desirée Popper

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024)ha partecipato aldeiallo Stadio Olimpico di Roma in compagnia diovvero. L’ex tronista di Uomini e Donne, diventata attrice e di recente protagonista di “Mare Fuori“ è stata fotografata insieme al cantante, i due erano uno accanto all’altra sugli spalti.però ha anche poi condiviso un video in cui Ramazzotti è taggato. Un modo per non nascondere nulla o per alimentare il gossip? Al momento non è dato saperlo, però secondo quanto riporta la pagina “Very Inutil People“ i due sono stati visti in atteggiamenti intimi. Un testimone avrebbe anche affermato che i due si sarebberoti come riportato in un messaggio inviato al profilo. Ovviamente il condizionale è d’obbligo anche perché nelle foto e nei video condivisi sui social non si vedono effusioni. Chissà se i diretti interessati smentiranno questi gossip.