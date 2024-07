Dopo il rallentamento Burberry sostituisce il CEO per prestazioni deludenti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Da mesi la societàsoffre deldella domanda dei prodotti di alta gamma. Così,il report che annuncia le “performance”, la società ha deciso di sostituire il CEO Jonathan Akeroyd. Infatti il celebre brand ha pubblicato ieri mattina un comunicato stampa dove spiegava che il fatturato è in calo del 22%, a 458 milioni di sterline (545 milioni di euro) per il suo primo trimestre terminato a fine giugno. Rivelando dunque un drastico calo. Il brand ha infatti visto i suoi profitti crollare durante l’esercizio fiscale 2023-2024. Le motivazioni sono la debole domanda di beni di lusso, e gli investimenti del gruppo britannico per risalire: già si prevedeva un primo semestre “difficile”. Nella giornata di ieri, subitola notizia, le azioni dialla Borsa di Londra sono crollate di quasi il 10%, a 799 pence, pocol’apertura.