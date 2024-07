Cos’è la bio-economia e perché è importante

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 luglio 2024) Tante delle pratiche che si attuano quotidianamente possono avere a che fare con la bio-. Anche per questo è indispensabile capire a cosa si fa rifermento con questa pratica. Sorseggiare un vino biologico, usare una crema naturale per la skincare o tante altre abitudini quotidiane possono avere a che fare con la bio-. Al di là, infatti, se stia facendo in maniera consapevole o meno, è bene sapere che la bio-comprende e mette in connessione tutte le attività economiche che usano risorse biologiche rinnovabili e provenienti dalla terra o dal mare e per produrre materiali, energia e anche cibo. Di base, dunque, si può dire che questa pratica economica mette al centro del suo modello strutturale la natura. Inoltre, promuove un’industrializzazione intelligente.