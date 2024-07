Corriere dello Sport – quel precedente con la Lazio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 16 luglio 2024) 2024-07-16 12:01:08Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: La Roma ha trovato il suo secondo portiere, e lo ha fatto anche risparmiando sul budget di mercato. Perché dopo aver intavolato la trattativa per Bodart, per cui lo Standard Liegi chiedeva 5 milioni, più o meno quanto l’Atalanta valuta Gollini, alla fine Ghisolfi ha optato per un parametro zero, trentaduenne, e che corrisponde al giusto profilo di vice Svilar nel rapporto qualità-prezzo. Così ieri alle 19 Mathew Ryan è sbarcato a Fiumicino, pronto a cominciare la sua avventura in giallorosso. Pantaloncino corto, maglietta scura, bagaglio e tanto entusiasmo: «Forza Roma», le immancabili parole del neo arrivato.