Basket in lutto morto l’ex stella | tifosi affranti

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 16 luglio 2024) Triste notizia per ilmondiale:è morta in seguito alle conseguenze di un infarto, il dolore deiMondo delin lacrime per l’addio alcampione della palla a spicchi. Non ha superato le conseguenze di un infarto che lo aveva colpito di recente ed èall’età di 69 anni Joe Bryant. Un nome importante nel panorama cestistico italiano (e non solo), ma soprattutto un nome legato al figlio, una vera leggenda delmondiale: Kobe Bryant. Il campione NBA, deceduto in seguito ad un incidente aereo nel 2020 con la figlia Gianna e altre sette persone, aveva un legame molto forte con il papà all’inizio della sua carriera, rapporti che poi si sono deteriorati negli ultimi anni di vita. Joe Bryant ha giocato per 8 anni nella lega americana di: ha iniziato la sua carriera alla Vartram High School, poi il passato all’università di La Salle.