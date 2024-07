Achille Costacurta dopo le foto shock spuntano gli insulti alla madre Martina Colombari | Hai 50 anni copriti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 16 luglio 2024)anche glilepubblicate sui social,anche gli: assume sempre più i contorni del giallo la vicenda riguardante, figlio dell’ex Miss Italia e dell’ex calciatore Billy. Tutto ha avuto inizio nella giornata di domenica quando il giovane ha pubblicato una serie difacendo riferimenti espliciti a soldi e droga trasportati illecitamente tirando oltretutto in ballo la mamma. “che fa i trasporti con me 2Cb e fumo, vai!” si leggeva in una. Poi, in un’altra immagine, si vedono pacchi di banconote. “Vai come si traffica!”. Pocoil profilo Instagram diè stato disattivato, mentre né dai genitori né tantomeno dal giovane è arrivato alcun commento sulla vicenda.