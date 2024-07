XXXVII edizione del festival internazionale di musica d’organo dal 17 luglio al 21 agosto al Santuario della Verna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Arezzo, 152024 – Dal 17al 21ilospita ladeldi, evento di grande spessore nella cultura italiana sullaorganistica, che porta in provincia di Arezzo musicisti di fama mondiale, sotto la direzione artistica del M° Eugenio Maria Fagiani. Ilè organizzato in collaborazione dal Comune di Chiusie dal, con il patrocinioRegione Toscana,Provincia di Arezzo, del Comune di Firenze, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. Cinque i concerti in programma per questa, che si svolgeranno sempre il mercoledì alle ore 21,15.