Ucraina Baldi condanna l’attacco russo l’ospedale di Kiev

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’Ambasciatore . Stefano, rappresentante permanente italiano all’OSCE, è intervenuto alla riunione speciale del Consiglio Permanente dell’OSCE, convocato dalla presidenza in esercizio maltese per discuteremissilisticocontro l’, inclusopediatrico “Okhmatdyt” di Kyïv. Nel suo intervento, l’ambha detto: «alle famiglie delle vittime e a tutto il popolo ucraino desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze e la nostra piena solidarietà. L’e il popolo ucraino possono continuare a contare su di noi e sul nostro impegno insieme agli altri Paesi alleati per difendere l’indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell’. Gli attacchi indiscriminati russi contro civili e infrastrutture critiche sono privi di ogni presunta logica militare e costituiscono crimini di guerra, che vannoti da tutta la comunità internazionale.