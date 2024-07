Traffico Roma del 15-07-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra Cassia bis Veientana e Cassia a causa dell’incendio di un veicolo in galleria proseguendo in carreggiata esterna code a tratti pertra Laurentina e Tuscolana stessa situazione carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina per un incendio è chiusa via di Valle Aurelia tra via Vittorio Montiglio Largo Damiano Chiesa nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale via Tiburtina via dei Campi Sportividovuto anche agli spostamenti in direzione dello Stadio Olimpico dove questa sera saliranno sul palco i Coldplay per la terza data possibili ripercussioni per ilanche nell’aria del Foro Italico al Flaminio al della Vittoria e i suoi Lungotevere previsto il consueto piano trasporti e divieti per la sosta nell’area del Foro Italico per i dettagli di queste le altre notizie potete risultare il sito