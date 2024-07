Raid in un bar di contrada Olivola malviventi in fuga con Audi A3

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto inquesta notte in un esercizio commerciale sulla strada statale 372. Tre persone con volto travisato dopo aver sollevato una serranda e aver danneggiato la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale sono entrati all’interno di un bar e rubavano una macchinetta cambiamonete con all’interno 500 euro stecche di sigarette e gratta e vinci per un valore ancora da quantificare. Dalle telecamera dell’esercizio commerciale si è potuto constatare che ierano poi riusciti a scappare con unA3.I Carabinieri giunti sul posto hanno avviato le indagini per risalire aiL'articoloin un bar diinconA3 proviene da Anteprima24.