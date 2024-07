Queer+ Pop Queer Festival al Pride Village Virgo dal 17 al 20 luglio!

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 15 luglio 2024) «Pop» al, sotto la direzione artistica di Diego Longobardi, per quattro giorni di feste, musica, spettacolo eculture, dal 17 al 202024, con tanti ospiti, tra cui Angelo Amaro, Vladimir Luxuria, Show Drama Milano, Protopapa, Big Mama, Paola e Chiara, Valeria Marini e Beppe Convertini. Andiamo a scoprire il programma. «Pop» alla Fiera di Padova dal 17 al 20Da mercoledì 17 a venerdì 19ilLGBTQIA+ unico in Italia, diventerà un vero e proprio place to be per gli esponenti e gli estimatori dellaculture. Si trasformerà nella propria programmazione settimanale nel «Pop». E’ un vero e proprio evento nell’evento, con quattro giorni di festa, musica, spettacolo con Dj, artisti, performer, Drag Queens and ballroom stars.