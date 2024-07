Padel Coppa dei Club Msp | trionfano gli abruzzesi del Bombonera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 lug. (askanews) – La prima volta non si scorda mai. Nelle finali nazionali delladeiMsp, il più grande campionato amatoriale a squadre did’Italia,glidel(Chieti), che in finale hanno superato 3-1 il Latina. Dopo cinque titoli nazionali vinti consecutivamente da una squadra proveniente dalla Regione Lazio, ecco il primo successo di unabruzzese, con il podio completato dal Faenzache nella finale per il terzo posto ha avuto la meglio (3-2) sul Russi. Quella del Prodi Parma – ricorda una nota – è stata però una festa per tutti, con ben 58 partite disputate in tre giorni tra fase a gironi e match a eliminazione diretta: ha vinto il, ma ha vinto soprattutto il, con ladeiche chiude quindi una nona edizione con numeri da record.