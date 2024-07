Notti d’estate tante iniziative a Reggello per il festival della cultura

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 15 luglio 2024), torna con un ampio cartellone ildi, evento annuale che anima il Comune e le sue frazioni conattivitàli. Organizzato dall’amministrazione comunale, questo evento è pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età e soddisfare i più diversi interessi. In programma da mercoledì 17 al 31 luglio, ilinclude spettacoli teatrali, concerti, laboratori per bambini, attività a contatto con la natura e incontri letterari. Gli eventi si svolgono in diverse location, dal parco urbano di Donnini alle ville e alle chiese del territorio. Ilverrà inaugurato mercoledì (17 luglio) al parco urbano di Donnini che ospiterà La stagione dei fiori: una piccola Bohème per grandi sognatori, di Venti Lucenti, con musiche di Giacomo Puccini eseguite dall’Orchestra Cupiditas, in collaborazione con l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, nell’ambito delledel Maggio Metropolitano 2024.