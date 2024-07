LIVE Italia-Cina 6-0 Mondiali softball 2024 in DIRETTA | convincente esordio a suon di fuoricampo per le azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:20 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 22:19che balza al comando del gruppo A in compagnia degli Stati Uniti. Domani sera lesfideranno proprio le favoritissime statunitensi. 22:17delle, che dinanzi al pubblico di casa piegano agevolmente per 6-0 la. Ottima prestazione di tutte le, sugli scudi la lanciatrice Nicolini, che ha lasciato le briciole alle avversarie. Bene Piancastelli, autrice di tre valide e di uno straordinario home run però annullato.giunti poi con Barbara, Filler e Gasparotto.