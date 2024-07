L’attentato a Trump cambia le carte in tavola | volano dollaro e Bitcoin

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il fallito attentato a Donaldvenerdì sera, durante un comizio elettorale in Pennsylvania, ad opera di un giovane sconosciuto che sembrerebbe aver agito da solo, ha rafforzato l’attesa di una vittoria elettorale dell’ex Presidente Dondalxcontro l’attuale leader Joe Biden. Dopo che per mesi il probabile risultato era rimasto inchiodato sul “pari merito”,era passato in vantaggio nell’ultimo periodo, a causa dei chiari segnali di demenza del rivale e del confronto TV totalmente sbilanciato a favore del tycoon. Ma quel che è avvenuto lo scorso weekend ha il potere di consegnare una vittoria quasi certa ai Repubblicani. Di fronte a questo scenario, cosasotto il profilo economico e finanziario? Come cambierebbe la politica economica e monetaria Sedovesse vincere le elezioni di novembre, si attende un rafforzamento dei tagli fiscali, soprattutto per le imprese, e l’aumento dei dati sulle importazioni.