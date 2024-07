L’anticiclone Caronte si abbatte sulla Penisola | inizia oggi una delle settimane più calde dell’estate Ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Caldo africano in arrivo: la nostrasarà colpita dal. Da, aumentotemperature con picchi tra i 39 e i 43 gradi.– Tempo in prevalenza soleggiato e aumento gradualetemperature:cosa si aspetta da, e per tutta la prossima settimana, sia al centro Sud che al Nord. Da ierisub-tropicalehato a dominare l’Europa centro-occidentale, bloccando qualsiasi perturbazione dall’Atlantico o proveniente dal Nord Europa. Fino ad ora, laera stata colpita dal caldo estivo senza che le temperature si facessero insopportabili. Secondo le previsioni di 3BMeteo, nei prossimo giorni il clima sarà afoso, con temperature che raggiungeranno i 43 gradi soprattutto nelle città e lungo i litorali.