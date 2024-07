Juve Giuntoli guarda ancora in casa Napoli | l’affare è da non credere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo il mancato approdo di Giovanni Di Lorenzo alla, l’ex uomo mercato delCristianotorna are nuovamente inazzurra. Nei giorni scorsi è arrivata la lettera ufficiale che ha chiuso in via definitiva la questione: Giovanni Di Lorenzo resterà al. Dopo che l’ex Empoli aveva reso nota la sua volontà di lasciare il club partenopeo, così come ammesso dallo stesso diretto interessato, l’intervento deciso di Antonio Conte ha fatto rientrare il tutto, con il numero 22 che continuerà a essere una figura centrale per il. Niente da fare, dunque, per lantus, che aveva a lungo fiutato l’occasione di potersi accaparrare l’esterno toscano. D’altronde, è stato lo stesso Mario Giuffredi (agente di Giovanni Di Lorenzo, ndr) ad ammettere il contatto con la società bianconera, smentendo frattanto l’esistenza di una vera e propria trattativa per portare il terzino in maglia bianconera, agli ordini di Thiago Motta.