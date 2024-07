Italia le decisioni di Spalletti | modulo grande ritorno calciatori da rilanciare e giovani

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Euro 2024 è andato in archivio con il trionfo della Spagna ed è arrivato il momento dei bilanci definitivi. Il successo per la squadra di De La Fuente è stato meritato e l’apoteosi è stata raggiunta al fischio della finale contro l’Inghilterra. L’ultimo atto si è concluso sul punteggio di 2-1 e ha confermato la superiorità degli spagnoli. Il percorso dell’è stato ben al di sotto delle aspettative. La squadra di Lucianonon ha mai veramente convinto e il Ct ha perso la ‘bussola’ dopo la sconfitta proprio contro la Spagna. L’ex Napoli è entrato in confusione, cambiando troppo facilmente uomini e. Uno dei punto più bassi è stato raggiunto con la pessima partita agli ottavi di finale contro la Svizzera. La prestazione è stata quasi imbarazzante e ha fatto scattare tanti campanelli d’allarme per il futuro.