Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 15 luglio 2024) «Non possiamo permettere che questa violenza venga normalizzata. La retorica politica in questo Paese si è fatta molto accesa. È ora di calmarla. Abbiamo tutti la responsabilità di farlo». Così il presidente degli Stati Uniti Joesi è rivolto aglini in un messaggio televisivo di sette minuti trasmesso dprincipali emittenti televisive per commentare l’attentato accaduto a Donald Trump in Pennsylvania. È la terza volta dal 2021 chesceglie lo Studio Ovale per registrare un annuncio importante: «Inle, non con i. Stasera chiedo a ognino di impegnarsi nuovamente. L’odio non deve avere un porto sicuro. Non siamo nemici, siamo tuttini». «Per fortuna, Trump non è gravemente ferito.