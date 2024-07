Giroud dice addio alla Nazionale francese | Il mio ricordo più bello

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Olivierha confermato oggi che lascerà la maglia della. Il miglior marcatore della storia dei Bleus (57 gol in 137 presenze) ha ripercorso, in un lungo messaggio su Instagram, i momenti più importanti della sua carriera con la Francia: “Si volta pagina. Sto volando verso altre avventure. D’ora in poi diventerò il primo tifoso dei Bleus. La squadra, per cui ho giocato 13 anni, rimarrà per sempre scolpita nel mio cuore. E’ il mio orgoglio più grande e il miopiù”.: “Il miopiù” SportFace. .