Future mamme attente | le ondate di calore influenzano le gravidanze

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Estate, occhio allediparecchio lee da quello che si evince, crescono i numeri dei bimbi prematuri Mentre l’Italia si confronta con un’altra intensa ondata di, gli esperti della Società europea di medicina della riproduzione ed embriologia (Eshre) lanciano un allarme sui rischi che le alte temperature comportano per le donne incinte e i loro bambini. Le ricerche indicano una correlazione diretta tra il caldo estremo e un aumento dei parti prematuri, mettendo in evidenza la necessità urgente di affrontare gli effetti del cambiamento climatico sulla salute riproduttiva. Caldo in gravidanza -Ansa- Notizie.comL’esposizione a temperature elevate durante la gravidanza è stata associata a una serie di esiti negativi, tra cui su tutti, il parto pre-termine.