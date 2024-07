Fernando Llorente entra nella squadra di Prime Video per la Champions League 2024-25

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) Oggi, alPresents Italia, tenutosi a Roma,ha annunciato le novità sulla rosa dei commentatori diper la stagione- 2025 di UEFA. Inoltre, sono stati svelati nuovi titoli, mostrando in esclusiva leimmagini di film, serie e show Original ed esclusivi italiani in arrivo prossimamente.Marco Foroni, Business lead SportsItalia, ha annunciato che l’ex attaccante spagnolo, ex Juventus, Napoli e Udinese, oltre che campione del mondo 2010 ed europeo 2012 con la Nazionale Spagnola, si unirà alladi giornalisti ed espertiper la stagione- 2025 in cuitrasmetterà la miglior partita del mercoledì di UEFA