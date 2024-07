Enrico è sempre magico Show di Enock al Sesana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il pubblico delle grandi occasioni e un ippodromo vestito a festa. È questo il mix vincente del gran premio Nello Bellei 2024. La serata è iniziata subito con una bella punta di velocità firmata Antonio Di Nardo ed Ecate Sl, capolavoro subito ripetuto in sulky a Dark Lady Cav. Alla terza invece si compie la magia, il gentleman Andrea Bonacci vince la sua prima corsa in carriera con Cobalto di No battendo un comunque valido Balboa Lux. Visibilmente emozionato in premiazione dove ha raccontato il sapore del primo successo. Torna in pista Di Nardo e lascia di nuovo il segno ma la serata da incorniciare non finisce lì infatti chiude anche il convegno con Dustin Jet. Un sabato da incorniciare per il team Di Nardo-Casillo per pur essendo soltanto quinti nel gran premio hanno dato prova ancora una volta del loro valore.