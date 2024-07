Dopo la decisione del giudice Mary Marlowe Sommer l' attore è scoppiato in lacrime abbracciando la moglie

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il processo contro Alec Baldwin per la vicenda della sparatoria sul set del film Rust è stato archiviato. Ladel, della corte distrettuale del New Mexico, è arrivata tre giornil’inizio del dibattimento a casico dell’. Ed è stata presa perché ilha accolto la tesi dei legali di Alec Baldwin sul fatto che pubblico ministero e polizia abbiano nascosto prove sul proiettile che nel 2021 ha ucciso sul set Halyna Hutchins, direttore della fotografia. Commossa la reazione dell’, che èinla. Alec Baldwin in tribunale per lo sparo sul set del film “Rust” in cui morì Halyna Hutchins X Leggi anche › Alec Baldwin, cade l’accusa di omicidio colposo per la sparatoria sul set del film “Rust” Alec Baldwin, archiviata l’accusa di omicidio colposo Baldwin, coinvolto in un processo senza precedenti per undi Hollywood, secondo i suoi legali è stato «trascinato in un pozzo nero di irregolarità» dai rappresentati dell’accusa.