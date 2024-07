De Laurentiis riaccende il Napoli | che spettacolo in ritiro a Dimaro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Aurelio Deabbraccia Conte e carica i 3500 tifosi presenti aldi. L’entusiasmo torna adopo l’arrivo del nuovo allenatore. DeilÈ tornato il sole a, provincia dicalcio. «Vinceremo-vinceremo il tricolooor» cantano i tifosi mentre la squadra corre a perdifiato e Antonio Conte ascolta al centro del campo. Lo stadio di Carciato è sold out, con 3.500 tifosi che hanno invaso la Val di Sole nel primo weekend diin Trentino. Conte, forse incredulo, non può fare a meno di sorridere di fronte a tanto entusiasmo, soprattutto considerando il recentissimo passato e i lavori in corso. La stagione precedente, conclusasi il 26 maggio tra fischi e contestazioni al Maradona, sembra ormai un lontano ricordo.