Da Milano al Perù | La nostra Casa Juvenil una finestra sul mondo | la missione è di famiglia

(Di lunedì 15 luglio 2024) di Simona BallatoreMarta e Kumar sono partiti indue anni fa, quando la piccola Letizia aveva sei mesi. Destinazione. Qui laGalbiati è cresciuta - tre settimane fa è arrivata anche Irene - e ha dato linfa alladi Pucallpa, capoluogo della regione di Ucayali, nel cuore della foresta amazzonica. La loro storia parte da Baggio, dove Kumar è cresciuto, tra i campetti dell’oratorio. Dopo la laurea in Scienze dell’Educazione e l’incontro con un missionario in Zambia il desiderio di partire a sua volta, prima come servizio civile, poi come fidei donum (laici o sacerdoti inviati in un territorio diper realizzare un servizio temporaneo, ndr). È rimasto due anni in Zambia, dal 2011 al 2013, poi il rientro a, la specialistica all’università di Bergamo, il lavoro nella Comunità Nuova di don Gino Rigoldi e come insegnante di sostegno nella scuola superiore “Gli Artigianelli“, in zona Maciachini.