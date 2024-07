Case Ater a Fiumicino Caroccia | Prosegue l’assegnazione agli aventi diritto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – “Continua da parte dell’Amministrazione Comunale edelledell’ente liberate in questi mesi, pertanto gliche sono inseriti sulla graduatoria Comunale si insediano nelle nuove”. Lo dichiara l’assessore all’Edilizia, trasporti e, Angeloche: “Abbiamo assegnato due alloggiche con grande emozione la prima assegnataria ha firmato l’atto Comunale utile all’espletamento degli atti burocratici di rito. E’ sicuramente una grande soddisfazione consegnare in Alloggioche da anni sono in graduatoria, elenco fin troppo lungo a causa dei pochi alloggi a disposizione , e il continuo crescere della graduatoria stessa e della situazione sociale che ci attana è sempre al centro dell’attenzione anche da parte dell’Amministrazione Comunale il dialogo con la Regione Lazio al fine di stanziare nuove risorse utili all’edificazione di nuovi alloggi sul territorio – conclude– da mettere a disposizione delle famiglie bisognose, inoltre conclude l’assessore stiamo perfezionando le procedure con le varie cooperative Edili che stanno ultimandoERP da mettere nel circuito delle Famiglie con tali specifiche”.