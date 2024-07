Bianchini marketing Napoli | Lavoriamo ad un progetto per far sentire i tifosi sempre più in contatto con il club

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tommaso, chief revenue officer del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc.ha parlato della nuova identità del brand. «Quest’estate siamo partiti con una nuova identità di brand che si basa sullo storico simbolo del, che abbiamo mantenuto intatto e solo modernizzato. Abbiamo agito per sottrazione, in un momento in cui si aggiungonopiù elementi. Abbiamo tolto il superfluo in modo tale da far emergere la N delsulla maglia di gioco. Il training kit l’abbiamo appena lanciato e qui a Dimaro lo indossano già tantissimi». Sull’accordo con One Football per le amichevoli: «È la novità più interessante, basta scaricare l’app, iscriversi e selezionare la partita da vedere e gli eventi che si vogliono seguire.