Ben gli sta Temptation Island lascia la fidanzata poi ha una bella fregatura dalla tentatrice

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 15 luglio 2024) Mentre il pubblico di telespettatori protesta tra twitter ed Instagram per la chiusura anticipata dello show continuano ad emergere sconvolgenti anticipazioni sul post-2024. Il format avrà come sempre lo stesso numero di puntata, ma le smaltirà più velocemente. Il fidanzato uscito con la. Dopo la prossima puntata diil programma andrà in onda due volte alla settimana, così si concluderà anticipatamente il prossimo 25 luglio. Nel frattempo, come spiegato, è uscita una notizia e riguarderebbe uno dei fidanzati dell’edizione ancora in corso. Via con unache poi l’ha mollato. In attesa della prossima puntata, che andrà in onda giovedì prossimo, i telespettatori di Canale 5 proprio in queste ore si sono ritrovati a leggere un’anticipazione choc e qualcuno avrà collegato questa vicenda al karma, sempre che si rivelasse fondata.