Bancarotta fraudolenta | arrestato un imprenditore a Terracina

15 luglio 2024 – I carabinieri della locale Stazione, in esecuzione del provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, hanno tratto in arresto una persona di, che deve scontare la pena residua di anni 5 e mesi 6 di reclusione, nonché pene accessoria di inabilitazione all'esercizio d'impresa ed incapacità ad esercitare uffici direttivi d'impresa per anni 5, per fatti commessi negli anni 2000, 2001, 2002 e 20210. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.