Attentato a Trump dagli Usa attacco a Biden | Servizi segreti mai così inadeguati Kimberly Cheatle rischia il posto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Iamericani sono sotto accusa per l’di sabato scorso a Donald. Giornali autorevoli, come il Wall Street Journal, e opinionisti, mettono a bersaglio l’inefficienza deie dei sistemi di protezione organizzati per il candidato repubblicano alla Casa Bianca, e qualcuno addirittura ipotizza una sorta di dolo nel comportamento governativo.non ha solo la responsabilità oggettiva per quanto è accaduto ma è sembrato, secondo le critiche che giungonoUsa, perlomeno “distratto” su una questionefondamentale. L’affondo del Wall Street Journal: “maiin basso da 43 anni” “L’contro l’ex presidente degli Stati Uniti Donaldpuò essere descritto come il più grande fallimento deidal 1981, quando fu commesso uncontro Ronald Reagan”, secondo quanto si legge oggi sul Wall Street Journal “Quello avvenuto sabato scorso è stata, a quanto pare, la crisi più grave per idal 1981, anno in cui John Hinckley Jr.