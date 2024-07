Arrampicata sportiva italiani non protagonisti nella tappa di Chamonix tra speed e lead

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Unainterlocutoria di Coppa del Mondo di2024 si è svolta nell’ultimo fine settimana a(Francia). Non ci sono stati grandi acuti da parte degli azzurri travelocità tutti glisi sono fermati entro i quarti di finale: Gian Luca Zodda è uscito contro il secondo classificato Noya Cardona (5.50 a 7.72), mentre Ryo Omasa ha regolato Matteo Zurloni (5.07 contro il 6.63 del Campione del Mondo). Esito che è andato in maniera identica al femminile per le azzurre, con Beatrice Colli e Giulia Randi sono state eliminate ai quarti di finale, sconfitte rispettivamente da Jimin Jeong e Natalia Kalucka. Nessun italiano è invece arrivato fino alla finale nel: in semifinale sono usciti Stefano Ghisolfi (decimo), Giorgio Tomatis (ventiduesimo) e Filip Schenk (ventiquattresimo).