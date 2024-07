Alluvione boom di auto usate | Spesi 163 milioni Prezzi alti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) di Maddalena de Franchis Nel suo magazzino custodisce gli articoli acquistati (e già pagati) da una trentina di residenti che, dopo essere stati colpiti dall’, non sono ancora rientrati nelle proprie case. Germano Casadei, titolare di Casadei Expert a Forlì, ha visto scemare le richieste di acquisto di nuovi elettrodomestici solo verso la fine dell’anno scorso: "Un’affluenza incessante – dice – incentivata anche dal prolungamento a oltranza di promozioni specificamente dedicate agli alluvionati". Ildi richieste di beni durevoli (tra cui si annoverano, appunto, gli elettrodomestici, ma anche mobili e) non è sfuggito agli esperti dell’osservatorio periodico Findomestic, che hanno recentemente assegnato alla provincia di Forlì-Cesena il secondo posto in Italia per crescita nella spesa in beni durevoli nel 2023: 559di euro (+13,1% rispetto al 2022).