Alice e Cristian morti a 14 e 16 anni schianto con lo scooter Morto anche un uomo di 46 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024)a 16 e 14: il lorofa un un frontale con una moto,l’altro motociclista. Un incidente che non ha lasciato scampo a nessuno. Siamo a Cori, una cittadina in provincia di Latina. La tragedia ha sconvolto l’intera comunità e ha lasciato sgomenti tutti i cittadini. I due ragazzi erano fidanzati e poco prima della tragedia avevano condiviso un video insieme su TikTok.Spirito eCarconi erano adolescenti e avevano tutta la vita davanti. >> “C’eralui”. I 4 amici inseparabiliin un incidente choc, la scoperta su una delle vittime Due vite legale dal terribile destino in seguito a un atroce scontro con una moto. I due erano in sella a loro motorino quando si sono scontrati frontalmente con la moto guidata da Ezio Marchetti.