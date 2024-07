WWE | Stephanie Vaquer subito sul ring contro con una campionessa ecco come è andata

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 14 luglio 2024) Il Primo Match dicon la WWEha finalmente fatto il suo atteso debutto suldella WWE. L’evento si è svolto durante uno show non televisivo a Città del Messico sabato scorso, segnando un momento storico per la carriera della talentuosa wrestler. Una Vittoria Convincente Nel suo match di debutto,ha affrontato e sconfitto Isla Dawn, una delle attuali detentrici del titolo di coppia femminile della WWE. Questa vittoria non solo segna un inizio notevole pernella WWE, ma dimostra anche il potenziale impatto che potrebbe avere nella divisione femminile. L’Emozione del Momento Dopo la sua vittoria,ha condiviso la sua gioia con il pubblico attraverso un toccante promo.