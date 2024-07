Testosterone cambiano criteri di misurazione | nuovo metodo per i medici

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 14 luglio 2024)diper i. Tutto quello che c’è da sapere. Ladelnegli uomini sta per conoscere una rivoluzione grazie all’introduzione di unstrumento sviluppato dagli specialisti della Società italiana di andrologia (Sia). Questo innovativo, denominato Trace (ReplACEment), promette di migliorare significativamente la diagnosi del deficit die la prescrizione della terapia ormonale sostitutiva. Il Trace è stato descritto in dettaglio in uno studio pubblicato sul Journal of Personalizedne.nuovi livello– notizie.comPer molto tempo, la valutazione dei livelli ormonali nel sangue è stata considerata sufficiente per diagnosticare un deficit di