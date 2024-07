Spari a un comizio | Trump colpito a un orecchio Sta bene

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 14 luglio 2024) Era salito sul palco dela Butler, in Pennsylvania, da circa sette minuti l’ex presidente americano Donald, candidato dei repubblicani alle elezioni presidenziali americane di novembre. All’improvviso si sono sentiti dei colpi, che sembrano, provenire da dietro l’ex presidente,si porta la mano all’destro, gli uomini del Secret service - che continua a proteggerlo in quanto ex presidente degli Stati Uniti - gli gridano di abbassarsi e corrono verso di lui. Circondato dalle guardie del corpo,si rialza sulle sue gambe, alza il pugno destro al cielo guardando dritto le telecamere, rendendo visibile una ferita sull’destro e schizzi di sangue sul volto. Negli attimi successivi si vedeportato via dalle sue guardie del corpo e allontanato dal luogo dell’evento elettorale.