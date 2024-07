Silenzi sussurri e grida Le ultime quelle di un parto di un mondo nuovo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) C’è la ‘cultura delo’ che fa tacere per consuetudine ciò che dovrebbe essere invece raccontato. Ilo, unico e non riproducibile, dei cimiteri. Ilo dei più poveri che nessuno si prende la briga di ascoltare. Ilo dei padri, in genere incompreso e quello delle madri in attesa. Ilo dei complici di iniquità. Ilo di chi acconsente a ciò che la maggioranza ha deciso. Ilo di chi non vuole esporsi per evitare di incorrere in problemi, critiche o persecuzioni. Ilo dell’autocensura di chi dovrebbe scrivere e informare sugli abusi del potere. Ilo dei profeti e dei veggenti cooptati dal regime della narrazione unica della verità. Ilo degli uomini di Dio che hanno smarrito l’origine e la sacralità della parola.