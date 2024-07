Shannen Doherty la reazione alla sua morte da Alyssa Milano a Jason Priestley | Vola alto amica mia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 14 luglio 2024), morta a 53 anni per un cancro il 14 luglio 2024 è stata ricordata con affetto da amici e colleghi, con parole sentite e importanti; la donna aveva raccontato la sua malattia negli scorsi mesi attraverso il podcast Let’s be clear, nel quale aveva anche parlato del suo funerale, affermando di non voler essere compatita. Nonostante questo, però, sui social il cordoglio si è riversato a ondate, a partire da chil’ha conosciuta bene; i suoi colleghi sul set di Streghe e Beverly Hills 90210, la serie che fece conoscere e amarea generazioni di giovani.ha ricordatoin un comunicato molto sentito in cui non ignora i turbolenti trascorsi (infatti lasciò la serie proprio a causa di screzi con lei).