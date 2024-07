Shannen Doherty chi è l’ex marito Kurt Iswarienko e la guerra sul divorzio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) La relazione traè iniziata circa 15 anni fa, coronata dalle nozze nel 2011. Dalla battaglia per la sua salute l’attrice si è dunque ritrovata a battagliare anche nelle aule di tribunali accusando il fotografo di prolungare volutamente i tempi per la procedura di separazione. Nelle carte legali, l’attrice ha denunciato la situazione. Si legge, infatti: “Non è giusto che gli venga permesso di prolungare il nostronella speranza che io muoia prima che gli venga richiesto di pagarmi. Lui, intanto, continua a vivere la sua vita, sottraendosi alle sue responsabilità nei confronti della moglie morente”. Un amore non finito bene quello trae il suo ex