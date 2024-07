Rinnovo Theo Hernandez cifre e mercato | la scelta del Milan

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2024) “, Leao e Maignan sono felici e restano con noi perché sono tra i più forti al mondo nei loro ruoli. Non abbiamo bisogno di vendere: con Red Bird abbiamo la possibilità di ‘allargarci’ economicamente“, parole di Zlatan Ibrahimovic in merito alla situazione contrattuale dei big rossoneri. “Se resterò o meno al, lo vedremo più avanti“, la risposta didal ritiro della Francia durante Euro 2024. Il termometro della situazione in casasuldiè più o meno questo.resta al? Ledel nuovo contratto C’è un po’ di incertezza sul futuro del laterale francese anche perchè i rossoneri dovranno, necessariamente, ritoccare a rialzo ledel contratto di quello che è considerato uno dei migliori terzini sinistri al mondo.